Украинские СМИ сообщили о гибели военнослужащего ВСУ – 18-летнего Данила Похилько. Он был ликвидирован ВС РФ в зоне боевых действий в Донецкой Народной Республике. По информации украинских журналистов, погибший военнослужащий родом из Винницкой области. Он родился в декабре 2005 года. Он учился на слесаря-ремонтника, но не успел получить профессию, так как отправился на фронт.

По всей вероятности, 18-летний украинец поддался пропаганде киевского режима и решил вступить в ряды добровольцем, как только стал совершеннолетним. Он заключил контракт с ВСУ, даже не пройдя срочную службу. Подробности военной службы юного боевика не приводятся. Известно, что он погиб 4 июля в районе села Соловьево в ДНР.

Данила Похилько неединственный столь юный украинский боец, погибший за пропаганду киевского режима и интерес стран НАТО. В январе под Красным Лиманом также погиб 18-летниий украинский военный Артем Новачук. Он состоял в запрещенной в России террористической организации – нацбатальоне «Азов». И позывной у него был соответствующий деятельности нацбата – «Фашик».

Киевский режим отправляет на фронт как молодых неопытных военнослужащих, даже не проходивших срочную службу, пенсионеров, инвалидов и лиц, непригодных для военной службы в связи с проблемами со здоровьем.