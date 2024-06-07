Американка Ярени Риос-Гонсалес, которая в 2022 году попала под поезд из-за полицейских, отсудила компенсацию в 8 миллионов долларов (710 миллионов рублей).

Инцидент произошел в штате Колорадо. Женщина пересекала железнодорожные пути, когда ее задержали полицейские по подозрению в использовании огнестрельного оружия и агрессивном вождении. Они остановили свою машину прямо на путях и посадили в нее Риос-Гонсалес, пристегнув наручниками.

После этого правоохранители занялись досмотром автомобиля женщины. В этот момент полицейскую машину снес грузовой поезд, который ехал на север. Задержанная убежать из машины не могла из-за наручников. Полицейские спасать ее тоже не торопились, хотя слышали сигналы, которые давал машинист. Этот факт был доказан, так как на одном из патрульных была видеокамера.

Риос-Гонсалес хоть и получила серьезные травмы, но чудом выжила. Патрульных уволили со службы за преступную халатность. После выхода из больницы женщина подала в суд, который принял решение выплатить ей 8 миллионов долларов компенсации.