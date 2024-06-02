Пятеро мошенников из Китая обманули на 12 миллионов долларов компанию Apple и магазины электроники. Сейчас они арестованы и вскоре предстанут перед судом, рассказал американский Минюст.

Китайские аферисты в фирменных магазинах Apple сдавали iPhone по гарантии и требовали заменить их на работоспособные устройства. В большинстве случаев они добивались результата и затем продавали полученное устройство. Мошенничество же состояло в том, что «покупатели» приносили в магазины подделки китайского производства, которые стоили в разы дешевле оригинальных гаджетов.

Предприимчивые мошенники работали по этой схеме на протяжении десяти лет – с 2014 по 2024 годы. Они получали фальшивые аппараты непосредственно от своих кураторов из Китая. Смартфонам присваивали номера устройство реальных пользователей, которые воровали ради гарантии AppleCare.

Аферисты меняли не только iPhone, но и iPad и другие устройства от компании Apple. В результате компания понесла 12 миллионов убытков. Помимо этого, реальные пользователи не могли получить ремонт по гарантии из-за украденных идентификационных номеров.