Популярный голливудский актер Том Харди появился на премьере новой картины «Байкеры», где он сыграл вместе с актером Остином Батлером. Но выход артиста очень разочаровал его поклонников и дал повод для сплетен хэйтерам. Многие отметили, что внешность 46-летнего Тома изменилась не в лучшую сторону – актер заметно постарел, выглядит уставшим и даже нездоровым.

Харди пришел на премьеру в стиле, соответствующем тематике фильма. Он надел широкие штаны, кроссовки, футболку, а поверх нее – кожаный бомбер. Актер редко появляется на светских мероприятиях, поэтому своим выходом обратил на себя внимание всей публики.

Снимки с выходом артиста опубликовали многие иностранные издания. Поклонники Тома Харди активно начали обсуждать его внешность, а некоторые даже принялись его жалеть. Многие даже посчитали, что у актера проблемы со здоровьем, ведь он еще вовсе не старый – ему всего лишь 46 лет.