Певица Лайма Вайкуле, которая занимается организацией фестиваля “Рандеву” в Юрмале заявила о плохой продаже билетов. В Сети это сообщение вызвало бурное обсуждение.

Комментаторы пишут, что успех фестиваля в прежние годы обуславливался выступлениями многочисленных российских звезд. Однако после пандемии и начала специальной военной операции Вайкуле пытается обновить состав участников, не приглашая русских певцов. Это сказалось на популярности мероприятия.

Некоторые также отмечают, что организаторы слишком завысили цены для зрителей. Звездный состав уже не тот, но им хочется получить высокую прибыль, что совсем не нравится потребителю. Кроме того, Вайкуле распространила новость о выступлении на мероприятии Аллы Пугачевой, однако поторопилась, так как Примадонна не подтверждает свое участие в фестивале.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что “Рандеву” уже не будет пользоваться такой популярностью как раньше и поэтому может вообще со временем исчезнуть.