Люди далеко не всегда могут быстро смириться с потерей родного и близкого человека. Многие продолжают общаться с усопшими а некоторые обращаются к ним за помощью и поддержкой. Церковь к подобным попыткам контактировать с загробным миром относится негативно, рассказал священник РПЦ.

В первые дни после смерти душа умершего человека находится рядом с живыми людьми. Но обращаться к ней за помощью не стоит, так как о живых разрешено молиться лишь за особые достижения на земле.

“Кто любил Бога и людей при жизни, кто чем-то жертвовал: своим временем, сном, силами ради них. Кто регулярно участвовал в Церковных Таинствах, кто не просто на словах, но жил жизнью Христа. Словом, чем ближе усопший там к Богу, тем больше он имеет прав в молитве и помощи живым”, — рассказали представители Церкви.

Они также отметили, что в православии родные и близкие люди никогда не становятся для живых ангелами-хранителями после смерти. Поэтому надеяться лучше на помощь святых, а не на усопших.