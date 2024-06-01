Китайское издание China Daily опубликовало историю, характеризующую проявления помощи и сострадания одного животного другому. В китайской провинции Фучжоу прославился местный бездомный пес по кличе Хуэй Хуэй своим поступком. Собака на протяжении часа раскапывала расщелину в земле, чтобы спасти маленького котенка.

Очевидцы обратили внимание на местного пса, активно копающего землю. Несмотря на то, что пес изодрал свои лапы в кровь, он продолжал раскапывать расщелину в земле до тех пор, пока не смог достать котенка, оказавшегося под землей.

Соответствующее видео собрало 30 миллионов просмотров. Многие комментаторы похвалили самоотверженного пса за храбрость. Сейчас оба животных находятся под наблюдением ветеринаров. Почему маленький котенок оказался под землей, не сообщалось.

Ранее сообщалось о спасении собаки из фонтана «Голубой ручеек» на Верхнем озере в Калининграде. Пес упал в фонтан и не мог самостоятельно выбраться. Очевидцы вызвали спасателей, которые подняли животное из воды. Отмечается, что животное сразу убежало.