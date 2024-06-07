В ходе 45-днейвной международной исследовательской экспедиции ученым из Гетеборгского университета удалось обнаружить в глубинах Тихого океана новые виды живых организмов с необычным внешним видом. Об результатах экспедиции в своем материале сообщает портал Phys.org.

«По нашим оценкам, только один из 10 видов животных, обитающих здесь, описан наукой», – приводит автор материала слова морского эколога из Гетеборгского университета Томаса Дальгрена.

Группа ученых при помощи глубоководного аппарата исследовала зону Кларион-Клиппертон, расположенный в водах Тихого океана между побережьем Мексики и Гавайями. Глубина океана в данном районе составляет от 3,5 до 5,5 километров.

Исследователям удалось сфотографировать при помощи глубоководного аппарата ROV стеклянную губку чашеобразной формы, продолжительность жизни которой может достигать до 15 тысяч лет. Данное существо является главным долгожителем, обитающим на планете Земля.