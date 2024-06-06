В Бурятии Кяхтинским гарнизонным судом был вынесен приговор военнослужащему Сергею Лазареву за самовольное отлучение из части и временное уклонение от военной службы. Лазарев получил шесть лет колонии общего режима, сообщается в пресс-службе военного суда. Приговор пока еще не вступил в законную силу, поэтому может быть обжалован обвиняемым.

Отмечается, что военнослужащий вышел из части 24 февраля 2023 года на обеденный перерыв, однако обратно уже не вернулся. Военный был объявлен в розыск и был задержан практически через год – в январе 2024 года.

Ранее сообщалось о вынесении приговора военнослужащему Денису Евстратову Новосибирским гарнизонным военным судом. Военный самовольно оставил часть и вернулся в Новосибирск. Он был задержан сотрудниками военной комендатуры спустя 13 дней. Военнослужащий был приговорен к лишению свободы сроком на 5.5 лет колонии общего режима. Евстратов был взят под стражу в зале суда.