Британец Дэмиан Стэнли, проживающий в городе Чорли, в 2021 году завел в качестве домашнего животного козла, дав ему кличку Актин. Животное стало местной звездой, так как вместе с хозяином посещало местный паб Black Horse. О любви козла к алкогольным напиткам даже написали местные СМИ. Но вред алкоголя сказался на здоровье животного, что привело к его преждевременной смерти, сообщает издание Daily Star.

Но через некоторое время мужчина решил отдать своего козла в благотворительную организацию My Life Legacy, помогающую людям с инвалидностью. Причина его поступка – отсутствие средств на содержание животного. Актин стал оказывать эмоциональную поддержку гостям и резидентам благотворительного дома.

Но в последнее время у животного возникли проблемы со здоровьем. Сотрудники My Life Legacy связались с Дэмианом Стэнли и сообщили, что козел тяжело болен. По словам мужчины, у животного возникли проблемы с печенью. В итоге козел Актин умер.

Продолжительность жизни коз достигает порядка десяти лет, а Актин прожил всего лишь два с половиной года.