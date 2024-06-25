Украинская певица Светлана Лобода после начала специальной военной операции в 2022 году решила разорвать все связи с Россией и даже попыталась отказаться от выступлений на русском языке. Однако тизер нового клипа артистки оформлен в цветах российского триколора, а сама композиция звучит на русском языке. Подробности в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть певицу в белом платье, выступающую на фоне пустого стадиона с сиденьями для зрителей синего цвета. Примечательно, что украинская певица недавно травмировалась, сломав правую руку. При этом для клипа Светлана Лобода выбрала красную гипсовую повязку.

Поклонники творчества артистки из России отметили, что подобный клип может свидетельствовать о сильном желании украинской певицы вернуться на российский рынок. При этом фанаты из Украины остались недовольны стилистическим оформлением клипа.