Специалисты решили провести эксперимент, чтобы выяснить, как размер груди женщины влияет на ее способность труднее или наоборот легче переносить жару. Ученые пригласили для своего исследования женщин с разным размером груди в возрасте от 18 до 55 лет. Результаты проведенного исследования опубликованы в научном издании Experimental Physiology.

Для эксперимента специалисты использовали климатическую камеру и 3D-сканер для определения точной площади поверхности молочных желез испытуемых. В результате исследования выяснилось, что обладательницы большого бюста имеют меньшее количество потовых желез на груди, что приводит к меньшему выделению пота.

Данное исследование позволит производителям спортивного белья разработать модели, способные обеспечить женщинам с разными размерами груди максимальный комфорт и поддержку, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды. Ведь именно в жару женщины сталкиваются с такими проблемами, как скопление пота и натирание груди бюстгальтером.