Американские ученые провели исследование влияние поливитаминных комплексов на организм человека. Научная работа была опубликована в издании Jama Network.

Отмечается, что частое употребление поливитаминных БАДов не улучшит состояние здоровья и не увеличит продолжительность жизни человека. Напротив, по мнению ученых из США, ежедневное употребление поливитаминов может увеличить риск преждевременной смерти.

В исследовании говорится, что практически половина взрослых жителей Британии принимают поливитамины и прочие пищевые добавки более 1 раза в неделю. А в Соединенных Штатах треть американцев принимают ежедневно поливитамины с целью предотвращения возникновения различных заболеваний.

Ученые проанализировали данные практически 400 тысяч здоровых людей, наблюдавшихся более 20 лет. В результате специалисты пришли к выводу, что нет доказательств улучшения показателей здоровья при приеме поливитаминов. Зато ученые выявили, что регулярный прием поливитаминов на 4% повышает риск преждевременной смерти.