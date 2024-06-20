Испанские ученые обратили внимание на неочевидные симптомы, свидетельствующие о серьезных проблемах со здоровьем, способных привести к летальному исходу. Из них специалисты рекомендовали обратить внимание на раннее появление седины. Если у человека в раннем возрасте появляются седые волосы, то это свидетельствует о возможном развитии атеросклероза, что может привести к инсульту.

Также не стоит оставлять без внимания резкое повышение уровня холестерина в крови. Ведь подобная проблема нередко является причиной возникновения инфаркта миокарда.

В целом, специалисты рекомендуют очень внимательно относится ко всем изменениям в своем организме. Если возникли подобные симптомы, то не стоит «тянуть до последнего», нужно обратиться к врачу за консультацией, чтобы потом не было поздно. Ведь если начать решать проблему со здоровьем заранее, то можно в значительной мере минимизировать риск развития патологий, приводящих к летальному исходу.