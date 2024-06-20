Специалисты Китайского Университета Гонконга сделали прорыв в разработке противораковых препаратов. Ученым удалось создать лекарство, потенциально способное приводить к самоуничтожению раковых клеток. Такую информацию сообщили в пресс-службе Университета.

По словам ученых, они работали над созданием лекарственного препарата от рака носоглотки. Карцинома носоглотки тесно связана с инфекцией, вызываемой вирусом Эпштейна-Барра. Специалистам удалось разработать мРНК-препарат, цель которого запуск самоуничтожения раковых клеток в носоглотке.

Ученые сообщили, что созданный препарат был успешно протестирован на лабораторных грызунах. По их словам, лекарство продемонстрировало «многообещающие» результаты.

Авторы исследования называют созданный ими препарат «умной бомбой», ведь он не просто заставляет раковые клетки самоуничтожаться, но и способствует запуску иммунной системы для борьбы с ними.