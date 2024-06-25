Чтобы продлить жизнь на четверть века, не нужно пить эликсиры молодости или проходить дорогостоящие лечебные процедуры. Достаточно просто хорошо высыпаться, рассказали ученые из Гарвардской медицинской школы.

Они сообщили результаты исследований на мышах. В ходе эксперимента одной группе грызунов давали спокойно спать, а другую постоянно будоражили, нарушая нормальный режим сна.

В результате выяснилось, что у второй группы в разы снизилась выработка орексина – гормона, регулирующего бодрствование и сон. Из-за его нехватки может развиваться целый букет сердечно-сосудистых заболеваний.

Также у группы мышей, которой не давали выспаться, вдвое увеличилось число клеток, провоцирующих воспалительные процессы в организме, появилось множество бляшек, указывающих на атеросклероз. У грызунов обнаружили еще и повреждение артерий.