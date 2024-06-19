У 52-летней китаянки, которая вдруг начала сильно уставать, обнаружили “болезнь вампиров”, рассказало издание Global Times.

Она никогда не испытывала проблем с усталостью, однако в прошлом году вдруг начала понимать, что не справляется с работой, чувствует себя плохо. Коллеги заметили, что у женщины начали желтеть лицо и руки и порекомендовали проконсультироваться с врачом.

Медики провели исследования и поставили диагноз порфирия. Это заболевание является научным обоснованием различных легенд о вампирах. Оно поражает хрящи, из-за чего у пациентов изменяется форма ушей, со временем у больных скрючиваются пальцы, глаза и зубы приобретают красноватый оттенок.

Кроме того, грубеет кожа вокруг рта, из-за чего приоткрываются клыки во рту человека.

У китаянки не смогли своевременно выявить это заболевание, так как оно проявляло себя только усталостью. По словам врачей, предрасположенность к порфирии передается генетически, но вот чтобы заболеть, нужны какие-то триггеры. Женщина слишком перегружала себя работой и именно поэтому “болезнь вампиров” дала о себе знать.