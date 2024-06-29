Лето постепенно движется к своей середине, а это значит, что приближается время показа новых сериалов и новых сезонов вышедших ранее проектов. Мы собрали подборку самых ожидаемых во втором полугодии 2024 года зарубежных и отечественных сериалов.

Американский мини-сериал «Пингвин». Поклонники «Бэтмена» наконец-то дождутся спин-офф про главного готэмского злодея – Освальда Честерфилда Кобблпота, получившего прозвище Пингвин. Уродливая внешность не давала ужиться Освальду в обществе даже несмотря на богатство его семьи. Поэтому он решил перейти на темную сторону и стать главной грозой в преступном мире. В сериале рассказывается история Пингвина, ставшего королем бандитов. Роль злодея исполнил Колин Фаррелл.

«Дюна. Пророчество» является спин-офом фильма «Дюна». В сериале рассказывается о тайном женском обществе Орден «Бене Гессерит», раскрывающем в женщинах невероятные способности. Члены ордена работают над созданием суперкомпьютера, способного предсказывать будущее. Но вскоре происходят события, которые могут разрушить все планы ордена.

Российский сериал «Последний богатырь. Наследие» является продолжением известной франшизы. Действия происходят через 20 лет после событий, разворачивающихся в предыдущих трех фильмах. Богатырь Иван уже постарел – ему 50 лет. И теперь спасать сказачную страну выпало на судьбу одной из его дочерей – Софье.