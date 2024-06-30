Известная телеведущая и директор канала ТНТ Тина Канделаки выдала замуж свою дочь Меланию Кондрахину. 29 июня 24-летняя дочь знаменитости обменялась клятвами верности со своим супругом.

Канделаки не стала раскрывать личность избранника своей дочери. Однако, по всей вероятности, выбор Мелании она одобряет.

«Теперь я официально теща! Ты Божий дар, моя принцесса Мелания», – написала Тина в соцсетях.

Ведущая опубликовала видеозапись первого танца молодых. На кадрах можно рассмотреть свадебный наряд невесты. Мелания предпочла прямое белое платье с длинными рукавами. Волосы ее были распущены, а голову покрывала фата, украшенная жемчугом. Жених был одет в классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Тина Канделаки сделала селфи своего лука. Знаменитость решила на свадьбе дочери предстать в красном цвете. Тина надела длинную юбку в пол и укороченный топ в тон к наряду. Знаменитость дополнила образ массивными золотыми украшениями и маленькой красной сумочкой. В макияже тина предпочла сделать акцент на глаза.