Британское издание The Telegraph опубликовало результаты исследования голландских ученых, касаемо повышенной смертности людей в 47 европейских странах. После данной публикации ряд скептиков посчитали, что причины возрастания смертности связаны с вакцинацией.

В своем исследовании голландские специалисты подсчитали, что за период с 2020 по 2022 года в 47 странах Европы людей умерло значительно больше, чем в предыдущие года. Специалисты значительную часть своих работ посвятили изучению побочных эффектов прививок от коронавирусной инфекции. Однако они не смогли дать научного подтверждения, что в смерти людей виноваты вакцины.

В свою очередь, директор департамента Норвежского института общественного здравоохранения Энн Кристин Скриндо Кнудсен заявляет, что данное исследование не предоставило доказательств об увеличении смертности европейцев из-за вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако многие СМИ, сообщающие о росте смертности населения в Европе от последствий вакцинации, ссылаются именно на эти исследования.