Некоторые заболевания, которые врачи «диагностируют» больным, на самом деле не существуют и не признаются официальной медициной. Терапевт Анна Жукова рассказала изданию «Прайм» подробности об этих недугах.

По ее словам, любые нарушения в работе кишечника часто называют «дисбактериозом» и прописывают пробиотики. Однако на деле нужно не только восстанавливать баланс микрофлоры, но еще и выявлять и лечить патологии желудочно-кишечного тракта.

Остеохондроз – еще один популярный диагноз, который ставят людям с проблемами позвоночника. Такого заболевания тоже не существует. Мало того, ставя подобный диагноз, врачи создают дополнительные проблемы, так как он мешает определению правильной стратегии лечения.

Очень часто пациентам с головными болями, головокружениями, потемнением в глазах ставят диагноз «вегетососудистая дистония». Но на самом деле подобные симптомы могут указывать на серьезные заболевания, которые нужно срочно лечить.

Также популярными диагнозами являются «авитаминоз» и «песок в почках». Эти явления требуют серьезного обследования и принятия профилактических либо уже лечебных мер, чтобы избежать негативных для организма последствий.