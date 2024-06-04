Российская телеведущая Ольга Ушакова поделилась снимками своей 18-летней дочери Даши, имеющей особенности развития. Звезда «Первого канала» поздравила свою дочку с совершеннолетием, опубликовав фотографии с праздника.

«У меня совершеннолетняя дочь. Совершенно добрая, совершенно умная, совершенно прекрасная — мой первенец, моя душа, моя Даша…18 лет, как один миг… В добрый путь, моя девочка», – написала Ушакова.

Ведущая также добавила, что из-за поисков «волшебной пилюли» она иногда не замечала, как быстро пролетает время. В итоге ее дочь повзрослела, превратившись в личность. Несмотря на так называемые особенности развития «расцветала личность — непохожая на других, но такая яркая и сильная».

Как известно, у старшей дочери Ольги Ушаковой аутизм. Знаменитость никогда не скрывала, что ее дочь имеет такой диагноз, но она призналась, что в России очень сложно растить особенных детей. К 12 годам, по словам ведущей, она сменила несколько школ, так как родители учеников не могли принять такого ребенка и не желали, чтобы их дети общались с Дашей.