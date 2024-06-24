После начала специальной военной операции на Украине многие известные деятели культуры показали свое истинное лицо. Некоторые открыто критиковали политику России, другие же – тихо покинули родную страну, перебравшись за рубеж.
Российская актриса Татьяна Васильева высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из страны, творческой судьбе Владимира Познера и Ивана Урганта. Артистка сообщила, что после отъезда Пугачевой из страны, он кардинально изменила свое отношение к певице. По ее словам, и Алла Борисовна наплевала на страну и своих поклонников в России.
«Я любила Пугачеву. Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица. Что с этим делать? Как-то не лежит душа послушать Пугачеву», – отметила Васильева.
Что касается Владимира Познера, то актриса рассказала о своем недоумении по поводу отношения ведущего к собеседникам. По ее словам, Познер ей никогда не нравился.
«Я вообще никогда не понимала, что такое Познер. Я один раз у него была. Я не понимала, что он меня спрашивает… Побыл здесь, поулыбался и съехал. И слава Богу. У нас есть другие. Ему не по заслугам было дано звание главного интервьюера страны», – подчеркнула артистка.