После начала специальной военной операции на Украине многие известные деятели культуры показали свое истинное лицо. Некоторые открыто критиковали политику России, другие же – тихо покинули родную страну, перебравшись за рубеж.

Российская актриса Татьяна Васильева высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из страны, творческой судьбе Владимира Познера и Ивана Урганта. Артистка сообщила, что после отъезда Пугачевой из страны, он кардинально изменила свое отношение к певице. По ее словам, и Алла Борисовна наплевала на страну и своих поклонников в России.

«Я любила Пугачеву. Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица. Что с этим делать? Как-то не лежит душа послушать Пугачеву», – отметила Васильева.

Что касается Владимира Познера, то актриса рассказала о своем недоумении по поводу отношения ведущего к собеседникам. По ее словам, Познер ей никогда не нравился.