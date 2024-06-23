Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, которая была близкой подругой умершей актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как расстроила планы Петра Чернышева провести поминки без распития спиртного.

«После кладбища было прощание, и Петр вдруг решил, что никто не будет поднимать бокалы. И я говорю: «Петр, почему?». Он говорит: «Ну, мы уже пять лет не пьем…». Я говорю: «Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами», — рассказала Навка.

Она отметила, что Чернышева шокировало это известие. Он даже не подозревал, что подруги втайне от него приносили жене красное вино. Когда он об этом узнал, то решил отказаться от своих планов.

Также Навка сообщила, что она и все присутствующие на поминках очень переживали за Петра Чернышева. Но он держался молодцом и даже смеялся, вспоминая забавные эпизоды с Настей Заворотнюк.