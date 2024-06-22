Юмористка и актриса Татьяна Лазарева (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать фигурантом еще одного, уже третьего уголовного дела.

В правоохранительных органах рассказали агентству ТАСС, что имеются все основания возбудить дело за уклонение от исполнения обязанностей, прописанных в законе “Об иноагентах”. По этой статье Лазаревой грозит два года лишения свободы.

Сейчас Лазарева находится в розыске из-за возбужденных в отношении нее дел по статьям за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за публичное оправдание терроризма. Напомним, ранее актриса заявила, что радуется атакам украинских дронов на российскую территорию.