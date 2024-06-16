В своей программе Tucker Carlson Network американский журналист Такер Карлсон рассказал, зачем президент США Джо Байден «умирает» на прямых эфирах.

Он напомнил, что подобное случалось уже несколько раз. К примеру, на встрече G7 в Италии Байден рухнул лбом прямо в Папу Римского, что стало предметом для бурного обсуждения и насмешек над главой государства.

По словам Карлсона, у Байдена нет никаких целей для Демократической партии США и для всей Америки, поэтому он изображает из себя умирающего старого джентльмена, надеясь выехать на жалости. Но эффект получается обратным – американцы начинают волноваться за состояние здоровья главы государства и задумываются, а нужно ли ему опять занимать этот пост.

Поведение Байдена в Италии не осталось незамеченным и журналистами, которые отметили, что настолько плохим состояние американского лидера еще не было.