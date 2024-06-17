Сын президента Сербии Данило Вучич засветился на видео драки между сербскими и английскими фанатами на Евро-2024. Матч между сборными состоялся в воскресенье, 16 июня и закончился победой англичан со счетом 1:0.

На кадрах, опубликованных в Сети Джейкобом Беламовиксом, Вучич сперва пытается обойти своих телохранителей. Но когда они ему мешают, вырывается и бросается в драку.

По мнению Беламовикса, сын сербского лидера Александра Вучича связан с ультрас – радикальными фанатами своей сборной по футболу.

При этом драку в Гельзенкирхене начали болельщики сборной Англии, которые известны своими скандальными выходками. Они напали на фанатов из Сербии, когда те перед матчем отдыхали в одном из баров города.