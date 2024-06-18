Существует суеверие, что если покойник лежит с открытыми глазами, он таким образом высматривает новую жертву. Священник РПЦ опроверг это, назвав подобное утверждение выдумкой.

Он пояснил, что ничего общего с реальностью суеверие не имеет. После смерти человека его душа устремляется к Господу и уже не подчиняется себе. Остается лишь бренное тело, не способное на какие-либо действия. Поэтому все утверждения о «поиске новой жертвы» являются предрассудками.

Священник также отметил, что судьба каждого человека находится в руках Бога и зависит исключительно от него. Никакие суеверия повлиять на нее не могут. Поэтому лучше просто не верить в них и не обращать внимания на тех людей, которые пытаются строить по ним свою жизнь.