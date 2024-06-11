Обман на исповеди может обернуться для пришедшего покаяться человека потерей душевого равновесия и сложными жизненными испытаниями. Об этом рассказал миссионерского отдела Иркутской епархии Никита Зверев.

Он пояснил, что исповедь – это открытие перед богом своих грехов, раскаяние. Священник во время этого действа является лишь свидетелем покаяния человека. Также он выступает в качестве молитвенника за прощение всех грехов, о которых рассказал прихожанин.

Если человек решается покаяться, приходит на исповедь и при этом лжет, его раскаяние нельзя считать искренним. Разумеется, его не поразит молния в качестве наказания за обман. Однако сам верующий потеряет душевое спокойствие. Кроме того, он может столкнуться с новыми серьезными испытаниями.