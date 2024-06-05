14 июня 2024 года стартует очередной чемпионат Европы по футболу. Его возможные результаты просчитал суперкомпьютер аналитической компании Opta. Он вывел в фавориты первенства сборную Англии, которая в прошлом турнире заняла лишь вторую позицию.

Шансы на победу Англии суперкомпьютер оценил в 19,9 процента. Вторая позиция у Франции – 19,1 процента.

В пятерку фаворитов включены также Германия (шансы на победу – 12,4%), Испания (9,6%) и Португалия – 9,1%.

Букмекеры также считают, что победу в чемпионате одержит Англия. Коэффициенты на ее победу в среднем составляют 4,3.

В аутсайдерах находятся Украина и Сербия, шансы которых оценены суперкомпьютером всего в 1 процент, а также Грузия с мизерной вероятностью в 0,1%.

Можно отметить, что Италия, выигравшая прошлый чемпионат Европы, не попала в число фаворитов нового первенства.