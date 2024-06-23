Такая услуга, как строительство частных домов в Тюмени под ключ позволяет переложить на подрядную организацию все операции по возведению жилища, начиная с разработки проектной документации и заканчивая отделочными работами.

Зачастую в распоряжении компаний, предоставляющих подобные услуги, уже имеются типовые проекты, которые можно использовать “как есть” либо подкорректировать под требования заказчика. Это экономит время и деньги, но все же позволяет на выходе получить дом своей мечты.

Преимущества строительства частного дома

Как уже упоминалось, именно отсутствие необходимости тратить свое время и силы на возведение современного частного коттеджа является одним из главных преимуществ услуги строительства под ключ. Кроме того, есть и другие неоспоримые плюсы:

возможность самостоятельно выбрать или заказать эксклюзивный проект, подобрать материалы для строительства, облицовочных и отделочных работ, а также определиться с планировкой помещений;

расчет стоимости как правило выполняется после обсуждения всех нюансов проекта и поэтому имеется реальная возможность максимально точно рассчитать бюджет;

контракт на строительство дома выполняет лишь один подрядчик, отсутствует необходимость обращаться к другим исполнителям. Поэтому не возникает проблемы “поиска виноватого”, если по каким-либо причинам что-то идет не так;

генеральный подрядчик, помимо всего прочего, улаживает все бюрократические формальности – получает разрешение, оформляет другую необходимую документацию, избавляя клиента от необходимости тратить время на блуждания по кабинетам надзорных инстанций.

При правильном выборе подрядчика заказчик может рассчитывать на качество материалов и работ, которое подтверждается гарантией.

Немного о минусах

К ним относятся разве что более высокая стоимость реализации проекта под ключ и, что немаловажно для некоторых клиентов, невозможность вмешиваться в процесс строительства. Но опять же, при правильном выборе подрядной организации все эти недостатки нивелируются, а клиент получает коттедж, полностью соответствующий его представлениям о комфортном жилище.

От чего зависит стоимость услуг по строительству частного дома

На цену влияют такие факторы, как площадь будущего строения, выбор материалов, местоположение участка. Также стоимость услуг включает в себя:

оплату труда специалистов;

получение каких-то разрешений и лицензий, которые не учтены в договоре. В такой ситуации конечная стоимость может значительно подрасти;

способы финансирования. Если речь, к примеру, идет о строительстве дома в ипотеку или в кредит, то стоит учитывать процентную ставку, другие взносы, предусмотренные банковским учреждением;

дополнительные услуги и затраты – разработка ландшафтного дизайна участка, приобретение и доставка мебели, бытовой техники и электроники;

проектная документация. Самый недорогой вариант – это типовое решение. Если же требуется адаптировать его под нужды заказчика либо разработать эксклюзивный проект с нуля, стоимость автоматически повышается.

Чтобы уложиться в выделенный бюджет, нужно учитывать все эти факторы. Только так можно получить готовое жилище с разумными затратами без лишних хлопот.