Такая услуга, как строительство частных домов в Тюмени под ключ позволяет переложить на подрядную организацию все операции по возведению жилища, начиная с разработки проектной документации и заканчивая отделочными работами.
Зачастую в распоряжении компаний, предоставляющих подобные услуги, уже имеются типовые проекты, которые можно использовать “как есть” либо подкорректировать под требования заказчика. Это экономит время и деньги, но все же позволяет на выходе получить дом своей мечты.
Преимущества строительства частного дома
Как уже упоминалось, именно отсутствие необходимости тратить свое время и силы на возведение современного частного коттеджа является одним из главных преимуществ услуги строительства под ключ. Кроме того, есть и другие неоспоримые плюсы:
- возможность самостоятельно выбрать или заказать эксклюзивный проект, подобрать материалы для строительства, облицовочных и отделочных работ, а также определиться с планировкой помещений;
- расчет стоимости как правило выполняется после обсуждения всех нюансов проекта и поэтому имеется реальная возможность максимально точно рассчитать бюджет;
- контракт на строительство дома выполняет лишь один подрядчик, отсутствует необходимость обращаться к другим исполнителям. Поэтому не возникает проблемы “поиска виноватого”, если по каким-либо причинам что-то идет не так;
- генеральный подрядчик, помимо всего прочего, улаживает все бюрократические формальности – получает разрешение, оформляет другую необходимую документацию, избавляя клиента от необходимости тратить время на блуждания по кабинетам надзорных инстанций.
При правильном выборе подрядчика заказчик может рассчитывать на качество материалов и работ, которое подтверждается гарантией.
Немного о минусах
К ним относятся разве что более высокая стоимость реализации проекта под ключ и, что немаловажно для некоторых клиентов, невозможность вмешиваться в процесс строительства. Но опять же, при правильном выборе подрядной организации все эти недостатки нивелируются, а клиент получает коттедж, полностью соответствующий его представлениям о комфортном жилище.
От чего зависит стоимость услуг по строительству частного дома
На цену влияют такие факторы, как площадь будущего строения, выбор материалов, местоположение участка. Также стоимость услуг включает в себя:
- оплату труда специалистов;
- получение каких-то разрешений и лицензий, которые не учтены в договоре. В такой ситуации конечная стоимость может значительно подрасти;
- способы финансирования. Если речь, к примеру, идет о строительстве дома в ипотеку или в кредит, то стоит учитывать процентную ставку, другие взносы, предусмотренные банковским учреждением;
- дополнительные услуги и затраты – разработка ландшафтного дизайна участка, приобретение и доставка мебели, бытовой техники и электроники;
- проектная документация. Самый недорогой вариант – это типовое решение. Если же требуется адаптировать его под нужды заказчика либо разработать эксклюзивный проект с нуля, стоимость автоматически повышается.
Чтобы уложиться в выделенный бюджет, нужно учитывать все эти факторы. Только так можно получить готовое жилище с разумными затратами без лишних хлопот.