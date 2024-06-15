Российский шоу-бизнес всколыхнула новая волна слухов об отношениях Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Накануне поп-король отечественной эстрады появился на спектакле, в котором играла Стоцкая. Как рассказали очевидцы, Филипп не сводил глаз с Анастасии и не скупился на комплименты в ее адрес.

Многие из звездной тусовки посчитали, что Киркоров и Стоцкая вновь могут возобновить свои творческие отношения. Ведь Анастасия давно не появлялась на отечественной сцене, а Филипп – это человек, способный возродить былую славу артистки. Другие же считают, что кроме рабочих отношений между артистами были и романтические. И теперь у Филиппа Бедросовича вновь проснулись чувства к Анастасии.

Стоцкая пообщалась с журналистами МК и рассказала об истинных отношениях с Киркоровым. По словам певицы и актрисы, Филипп является ее учителем и другом.