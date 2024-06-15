Российский шоу-бизнес всколыхнула новая волна слухов об отношениях Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Накануне поп-король отечественной эстрады появился на спектакле, в котором играла Стоцкая. Как рассказали очевидцы, Филипп не сводил глаз с Анастасии и не скупился на комплименты в ее адрес.
Многие из звездной тусовки посчитали, что Киркоров и Стоцкая вновь могут возобновить свои творческие отношения. Ведь Анастасия давно не появлялась на отечественной сцене, а Филипп – это человек, способный возродить былую славу артистки. Другие же считают, что кроме рабочих отношений между артистами были и романтические. И теперь у Филиппа Бедросовича вновь проснулись чувства к Анастасии.
Стоцкая пообщалась с журналистами МК и рассказала об истинных отношениях с Киркоровым. По словам певицы и актрисы, Филипп является ее учителем и другом.
«Когда он говорит мне комплименты, это всегда очень приятно. Филипп для меня – такой человек… Он, как родственник. Когда я его вижу, тепло в душе разливается. Мы столько лет с ним дружим – больше двадцати лет», – отметила Анастасия.