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Продюсер Александр Цекало, бывший участник кабаре-дуэта «Академия» давно пропал с российских экранов. Известно, что знаменитость переменил свое место жительства – он уехал за границу, где продолжает работать над русскими проектами в роли продюсера, сообщает издание passion.ru.

Как рассказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев, Цекало всегда являлся в большей степени продюсером, нежели артистом. Он занимался продюсированием еще со времен своего дуэта с певицей Лолитой.

«Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», – подчеркнул он.

По словам Бабичева, Цекало продолжает заниматься продюсированием, проживая в Соединенных Штатах со своей молодой супругой Дариной Эрвин. И возвращаться к деятельности артиста он не планирует, так как киноиндустрия «затягивает».

«Например, сериал „Метод“ — он был продан на Netflix. Попробовав это раз очень трудно вернуться в прежнее русло», – подчеркнул продюсер.