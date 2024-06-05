Продюсер Александр Цекало, бывший участник кабаре-дуэта «Академия» давно пропал с российских экранов. Известно, что знаменитость переменил свое место жительства – он уехал за границу, где продолжает работать над русскими проектами в роли продюсера, сообщает издание passion.ru.

Как рассказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев, Цекало всегда являлся в большей степени продюсером, нежели артистом. Он занимался продюсированием еще со времен своего дуэта с певицей Лолитой.

«Даже если вспомнить проект „Прожекторперисхилтон“, среди всех четырех ведущих Цекало был объектом для шуток, но тем не менее, он выполнял важную организаторскую, продюсерскую роль», – подчеркнул он.

По словам Бабичева, Цекало продолжает заниматься продюсированием, проживая в Соединенных Штатах со своей молодой супругой Дариной Эрвин. И возвращаться к деятельности артиста он не планирует, так как киноиндустрия «затягивает».