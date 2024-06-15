Наталья Фриске, сестра покойной певицы и актрисы Жанны Фриске, активно ведет свой личный блог, в котором делится моментами воспитания своей дочери Луны. Как рассказала Наталья, она много лет мечтала стать матерью, но счастье случилось лишь в 2022 году. Поэтому сейчас она полностью поглощена жизнью своего ребенка, но было время, когда она пыталась построить карьеру артистки.

Наталья и Жанна всегда были близки. Жанна стала мега-популярной певицей, а Наталья изначально получила юридическое образование. Но проработав некоторый период в прокуратуре, Наталья поняла, что тоже не против стать артисткой. Благодаря протекции своей сестры Наталья в течение года являлась участницей коллектива «Блестящие», где Жанна Фриске начала свою звездную карьеру. Однако для Натальи график выступлений был очень утомительный, поэтому после года работы, она решила покинуть группу.

Наталья нашла в себя в сфере индустрии красоты. Она выучилась на визажиста и мастера по наращиванию ресниц. Кроме того, она активно ведет свой блог, рассказывая о жизни и материнстве.