Американскую певицу Кэти Перри заподозрили в использовании известного препарата «Оземпик», считающегося очень опасным препаратом, так как ей удалось за короткое количество времени сбросить лишний вес.

Накануне артистка опубликовала в соцсетях обложку своего нового сингла Woman’s World. На снимке знаменитость позировала в очень откровенном купальнике, демонстрирующем стройную и подтянутую фигуру. А еще недавно у знаменитости хэйтеры замечали лишние килограммы.

Как сообщает издание Daily Mail, теперь в сторону певицы полилось куча негодований и обвинений, что она похудела неестественным способом. Некоторые начали обвинять ее в употребление набирающем популярность, но имеющем очень много побочных действий препарате «Оземпик», который был создан для людей, больных диабетом. Однако некоторые знаменитости, желающие достичь в краткое время должных результатов.

Daily Mail приводит слова инсайдера, вхожего в круг общения певицы, все предположения о способах похудения певицы далеки от правды. Сбросить лишние килограммы Кэти помог ее супруг Орландо Блум. Она села на его диету и занималась физическими упражнениями под его руководством. Артистке пришлось отказаться от любимой вредной пищи и соблюдать правильное питание, чтобы оставаться в шикарной форме.