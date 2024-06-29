Во время жаркой погоды очень важно обеспечить организм необходимым количеством жидкости. Причем известно, что в жару нужно пить именно простую воду. Но стоит ли отказываться от употребления газированной воды, соков, кофе, чая, кваса или пива, рассказал эксперт по оздоровлению СNN.

По словам доктора Лианы Вэнь, количество необходимого употребления воды в сутки для каждого человека зависит от многих факторов. Нужно учитывать массу тела, физическую активность, количество и вид потребляемой пищи, температуру и влажность воздуха.

В жару не стоит злоупотреблять энергетическими напитками, в частности, содержащими большое количество сахара, кофеина и прочих добавок. Их употребление стоит свести к минимуму, а лучше и вовсе от них отказаться.

Для утоления жажды в жару подойдет обычная негазированная вода или спортивные напитки, содержащие электролиты. Для получения энергии лучше выбрать натуральные источники, такие как фрукты, ягоды, орехи, а не энергетические напитки.