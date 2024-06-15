Аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова раскрыла секрет, как можно защитить свое тело от укусов комаров. В летний период проблема борьбы с комарами является достаточно актуальной, ведь кровососы преследуют нас не только на природе, они стремятся попасть в наши дома и квартиры, преследуют нас даже просто на улицы. В итоге комариные укусы очень долго приносят дискомфорт, а у аллергиков часто бывают более серьезные нежелательные реакции организма.

По словам специалиста, комаров привлекает в человеке тепло и углекислый газ, выделяющийся телом во время потения. Поэтому люди, которые не склонны к выделению большого количества пота являются менее привлекательными для этих кровососов. Кроме того, комаров привлекает запах человека, который возникает из-за микробиома, живущего на коже. Поэтому очень важно следить за гигиеной.

Также снизить количество комариных атак поможет светлая одежда. Согласно исследованиям, эти насекомые предпочитают яркие и темные тона. По поводу влияния группы крови на привлекательность для комаров, то здесь мнения специалистов расходятся. Однако врач отметила, что ряд исследований ученых доказывает, что люди с определенным типом группы крови чаще становятся жертвой комаров.