Создатели популярных российских сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Фишер» сняли новый проект, получивший название «Дети перемен». Когда состоится релиз сериала, еще неизвестно. Однако сообщается, что выпустить его должны до конца текущего года. Сюжет сериала рассказывает об эпохе 90-х годов. Главные герои – трое братьев, сыновей женщины-водителя троллейбуса, которых она родила от разных отцов.

«Уличные законы и жизнь «по понятиям» разделяют самых близких людей, заставляя братьев ненавидеть друг друга», – говорится в описании сериала.

Основной актерский состав, участвовавший в проекте «Слово пацана» был задействован в проекте «Дети перемен». Роли главных героев сыграли актеры Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин, Андрей Максимов. Также в сериале снялись российские актеры Тимофей Трибунцев и Александр Яценко. Проект позиционируется как «криминальная драма».

Сериал будет состоять из 8 серий, хронометражем 48 минут. Режиссер и сценаристы – Сергей Тарамаев и Любовь Львова.