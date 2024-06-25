Российский телеведущий Борис Корчевников, перенесший операцию на головном мозге, признался, что состояние его здоровья в значительной мере ухудшилось. Об этом сообщил сам ведущий в YouTube-шоу «Не Пруст». По его словам, он ежедневно обращается к Богу с просьбой об исцелении. Знаменитость отметил, что он живет только за счет своей веры.

«Я в первую очередь про здоровье говорю. В каких-то вещах, проектах, задумках… Они все равно реализуются, я вижу! Я вижу руку Божию, вижу ее здесь!», – подчеркнул Корчевников.

Несмотря на проблемы со здоровьем, знаменитость решил продолжать свою работу ведущим на канале «Россия 1». Также он занимает руководящий пост на телеканале «Спас» и пишет книги.

Напомним, девять лет назад у Бориса Корчевникова была выявлена опухоль мозга. Ему было сделано несколько операций, однако не обошлось без осложнений. В частности, болезнь повлияла на слух ведущего. Корчевников практически полностью оглох. По его словам, его нынешнюю жизнь можно описать одним словом – «тишина».