Генерал-лейтенант ВС США Марк Хертлинг ответил украинским военным на критику американской техники и спровоцировал настоящую истерику на Украине.

Ранее танкисты ВСУ заявили, что никогда не видели хуже танка, чем американские «Абрамсы». Эти тяжеленные боевые машины обладают множеством недостатков, которые делают их совершенно бесполезными в бою.

Хертлинг порекомендовал украинцам «заткнуться».

«Когда есть недовольные сломавшимся танком танкисты, они будут всячески объяснять причины, почему он не работает и почему у них это ненужный кусок металлолома», — заявил он.

Также генерал добавил, что украинцы ленивые, так как не хотят должным образом обслуживать «Абрамсы» и тупые, потому что не в состоянии оценить, насколько идеальными являются эти танки.

По мнению украинских танкистов, российские ВС специально устраивают охоту за «Абрамсами» и «Леопардами», что еще больше снижает их живучесть.

Что бы там ни говорил американский генерал, он не может оспаривать тот факт, что “Абрамсы” вместе с “Леопардами” на Поклонной горе в Москве стали экспонатами своеобразного “музея” уничтоженной западной техники.