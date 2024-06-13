Телеведущий Валдис Пельш, на некоторое время исчезнувший из публичного пространства, пришел вместе с супругой Светланой Акимовой на премьеру нового фильма. На снимках можно увидеть, что шоумен сильно исхудал.

Его появление стало неожиданностью для журналистов, так как Пельш достаточно давно не посещал публичные мероприятия. 57-летний ведущий появился в клетчатом пиджаке, футболке и джинсах.

Некоторые участники мероприятия отметили, что во внешности Валдиса произошли серьезные изменения, он предстал перед публикой сильно похудевшим.

Не исключено, что изменения во внешнем виде и затворничество шоумена связаны с его состоянием здоровья. В 2019 году он перенес операцию на сердце, после которой длительное время находился на реабилитации.