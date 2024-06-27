Сразу шесть украинских батальонов отказались идти в бой, заявил бывший советник главы ОП Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Он пояснил, что боевую задачу согласились выполнять лишь военные одного батальона. При этом подразделение несло огромные потери, а остальные шесть просто наблюдали за этим, не желая вступать в противостояние с российскими войсками.

По словам Арестовича, он не может обвинять бойцов в трусости либо в попытке уклониться от своих обязанностей. Они просто потеряли веру, разочаровались в том, что делают. Они потеряли также лояльность к военному командованию и политической власти, которая просто хочет уничтожить как можно больше украинцев.

Бывший глава ОП не уточнил, где именно произошел инцидент, но можно предположить, что было это на Торецком направлении. Там ВС РФ внезапно пошли в наступление и добились тактических успехов.