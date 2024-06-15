Европейские лидеры снова удержали президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией. Они убедили его что ВСУ способны одержать победу на поле боя, рассказал сенатор Совфеда Сергей Цеков порталу News.ru.

«Понятно, что спустя два с лишним года руководство Украины оказалось в более плохом положении, чем в котором было два года назад. Путин ясно сказал: нейтральный статус, демилитаризация, денацификация, что есть незыблемые вещи, от которых Россия не отступит», — заявил политик.

Он также отметил, что в ближайшем будущем Киев пожалеет об этом отказе, так как в следующий раз условия будут более жесткими. Зеленский должен понимать, что каждый новый успех ВС РФ повысит ставки и для него.

14 июня президент РФ Владимир Путин заявил о готовности к прекращению огня, если Киев выведет войска из новых регионов России, откажется от вступления в НАТО и заявит о внеблоковом и безъядерном статусе, а также признает Крым и новые регионы российскими.