Палеонтологи из Австралии обнаружили останки птерозавра – летающей рептилии, которая, по оценкам специалистов, жила на Земле почти 100 миллионов лет назад. Ее особенностью ученые назвал размах крыльев, достигающий более четырех с половиной метров.

Специалисты присвоили этому виду летающих динозавров название халиския. По их словам, эти рептилии жили на разных континентах и были весьма широко распространены на Земле. Они ловили моллюсков и рыбу в океанах, обладали мощным и мускулистым языком, с помощью которого охотились.

Останки динозавра сохранились на 22 процента, поэтому они являются наиболее цельной и точной копией рептилии. Ученые обнаружили кости нижней челюсти и крыльев, 43 зуба, позвонки и горловые кости.

Они намерены продолжать поиски и исследовать новые виды летающих рептилий, о которых ничего не было известно ранее.