Сборная Украины сыграла нулевую ничью с Бельгией на Евро-2024 и отправилась домой. При этом она отметилась уникальным достижением, оказавшись первой командой в истории, которая набрала 4 очка и заняла последнее место в группе.

По 4 очка набрали и все остальные команды. По дополнительным показателям первое место осталось за Румынией, второе заняла Бельгия, на третьем финишировала сборная Словакии.

Последняя сыграла вничью с Румынией 1:1, причем словаки некоторое время вели в счете и имели шансы выиграть группу.

Сегодня также встречаются Португалия-Грузия и Турция-Чехия, которые решат судьбу последних путевок в ⅛ финала.

Чемпионат Европы-2024 проходит без российской сборной, которая из-за санкций не принимала участия даже в отборочном раунде. Финал турнира состоится 14 июля.