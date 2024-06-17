Сборная Украины по футболу с треском проиграла свой первый матч группового этапа сборной Румынии со счетом 0:3.

Матч проходил в Мюнхене. На 29-й минуте счет открыл Николае Станчу и на перерыв украинцы ушли в статусе догоняющих. Во втором тайме румыны заиграли еще сильнее и на 53 минуте Рэзван Марин удвоил счет.

Спустя еще 4 минуты гол забил Денис Дрэгуш и довел результат до разгромного. Надо отметить, что до этого момента в активе Украины не было ни одного удара по воротам соперников.

В матче отметился также игрок румынской сборной Деннис Ман, который отдал два результативных паса в одном матче на крупном турнире. Ранее таким достижением мог похвастать только Георге Хаджи.

21 июня украинцы будут пытаться оправдаться перед своими фанатами в матче второго тура со сборной Словакии, а Румыния сыграет с фаворитом группы Бельгией.