Известный блогер Даня Милохин, пользовавшийся ранее большой популярностью в России, уже давно покинул пределы родины. Несколько лет назад у него был роман с блогершей Юлией Гаврилиной. Пара даже обзавелась целой армией поклонников. Но отношения у знаменитостей в итоге сложились неудачно – Даня и Юля в итоге расстались. Однако через некоторое время они вновь сошлись. В общем, у них «качелеобразные» отношения.

В период, когда тиктокеры пытались наладить свои отношения, Юлия даже прилетала к Милохину в Дубай, где он обосновался после побега из России. Но по итогу, Гаврилина бросила его, так как уличила в изменах с девушками легкого поведения.

Однако поклонники пары продолжают внимательно следить за их жизнью. Недавно стали появляться слухи, что молодые люди вновь начали общение. Они комментируют посты друг друга в очень милой форме, а недавно на день своего рождения Гаврилина получила букет с запиской от Милохина, который он передал через своих подписчиц.