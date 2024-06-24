Настасья Самбурская, по всей видимости, устала от нападок хэйтеров, которые смакуют ее личную жизнь. Поэтому актриса решила доказать, что не является одинокой. 37-летняя знаменитость опубликовала снимок с неизвестным мужчиной, который, скорее всего, является ее избранником.

Артистка опубликовала на своей страничке в соцсети селфи, на котором она запечатлена в компании русоволосого мужчины с бородой. Молодой человек прижался лицом к Настасье, которая направила свой взгляд в камеру.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», – подписала снимок Самбурская.

Подписчики артистки неоднократно сетовали на то, что она является одинокой. Многие активно обсуждали ее личную жизнь в комментариях, упоминая о неудавшемся браке с актером Кириллом Дыцевичем. Самбурской, по всей вероятности, настолько надоели эти пересуды, что она выругалась на всех комментаторов в соцсетях, заявив, что отсутствие снимков с ее мужчиной вовсе не говорит о ее одиночестве.