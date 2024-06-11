Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в популярной соцсети свое архивное фото. Знаменитость выложила снимок 1999 года, на котором она предстала в шоколадном бикини, а для сравнения выложила снимок, сделанный в 2020 году. В подписи под снимками актриса сообщила, что они сделаны в 20-летний промежуток.

Хайек подписала свои фотографии фразой: «Некоторые позы никогда не выходят из моды».

Таким образом, актриса продемонстрировала стабильность своих форм. Несмотря на 20-летнюю разницу на снимках, фигура знаменитости практически не изменилась.

Этот пост вызвал бурную реакцию у поклонников звезды. Многие отметили великолепие ее фигуры, несмотря на столь зрелый возраст. Другие написали, что она выглядит как богиня или королева. А некоторые комментаторы дали ей титул «вечно горячей» женщины.

Сальма Хайек довольно часто балует своих подписчиков снимками в купальниках. Недавно актриса опубликовала фото на море. Она предстала в слитном купальнике с принтом, изображающим попугаев ара. Купальник акцентировал внимание на пышном бюсте актрисы.