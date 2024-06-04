Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова опубликовала в популярной социальной сети свой снимок во время отдыха на пляже. Знаменитость сделала фото в эффектном бикини песочного цвета с декоративной шнуровкой. Главным акцентом образа стала соломенная шляпа с черной отделкой. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серьги с крупными черными камнями.

Ангелина встала на колени и, опираясь на руки, выгнула корпус назад. Ее длинные белокурые локоны развивались ветром. Девушка закрыла глаза, величественно приподняв свой подбородок.

Поклонники Мельниковой оставили массу комплиментов под фотографией спортсменки.

«Какая же красотка!», «Прелестная», «Ты — мечта», «Красавица», «Шикарная», «Богиня», – написали комментаторы под снимком.

Ранее сообщалось, что Ангелина Мелникова сыграет в сериале Евгения Стычкина «Игры». Спортсменка воплотит на экране образ гимнастки. Изначально Ангелину пригласили на съемки в качестве дублера, но затем режиссер решил, что она сможет самостоятельно сыграть эту роль. Для Мельниковой это станет актерским дебютом.